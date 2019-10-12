Süryaniler, NBC'yi yalan haberlere karşı uyardı

Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı kötüleme amacıyla bazı basın kuruşları yalan haberler yapıyor.
Bunlardan biri de ABD televizyon kanalı NBC.
"KAYNAKLARINIZI DOĞRULAYIN"
Süryaniler, terör örgütüne yakın hesaplardan paylaşılan yalan haberlere karşı uluslararası medyaya kaynaklarını doğrulama uyarısında bulundu. Merkezi Hollanda'nın Hengelo kentinde bulunan Dünya Süryaniler Birliği (WCA), sosyal medyadan, Amerikan televizyon kanalı NBC'nin 10 Ekim'de terör örgütü yanlısı bir muhabiri kaynak göstererek bir Süryani anne ve çocuğunun, Türk ordusunun saldırısı sonucu öldürüldüğü haberinin yalan olduğu bilgisini paylaştı.