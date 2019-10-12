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Korkup kaçtığı için ağlayan peşmerge

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Suriye sınırına tank ve komando sevkiyatı

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İHA’larımız tarafından tespit edilen teröristlerin vurulma anı

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Kamışlı'da YPG/PKK’lı teröristler parklardan havan atışı yaptı

1 Çanakkale'de bulunan 104 yıllık el bombası imha edildi Gelibolu Yarımadası'nda patlamamış halde bulunan el bombası, fünye ile etkisiz hale getirildi.

2 Süryaniler, NBC'yi yalan haberlere karşı uyardı Barış Pınarı Harekatı'na karşı birçok basın kuruluşu yalan haber servis ediyor. Bu haberlere karşı Suryaniler'den medyaya uyarı geldi.

3 21 yıllık sahte öğretmen 15 yıl hapisle yargılanıyor Zonguldak'ta müdür olarak atandığı ortaokulda, hizmetli ile yaşadığı tartışma nedeniyle okula gelen müfettişin incelemesi sonucu, diplomasının sahte olduğu ortaya çıkan şahıs yargı önünde.

4 Macron: Olabildiğince çabuk durdurulmalı Macron, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasını talep etti.

5 ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya veto etti Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması çağrısının yer aldığı ortak açıklamasına engel oldu.

6 Çanakkale'de otobüs durağına araç daldı Çanakkale'nın Biga ilçesinde aşırı süratli bir aracın durağa girmesi sonucu durakta bekleyen 3 kadın hayatını kaybetti.