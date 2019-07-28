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Süs havuzunda tehlikeli serinlik

Bursa'da çöl sıcaklarıyla birlikte süs havuzlarına atlayan çocuklar, elektrik çarpması, sağlıksız su gibi tehlikelere aldırış etmeden havuzlarda yüzüyor.

İHA | 28.07.2019 - 09:29..
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Artan hava sıcaklıkları, bazı çocukları kendilerince belirledikleri "alternatif eğlence" seçeneklerine zorlarken, yaşları 7 ila 13 arasında değişen çocuklar serinlemek için Ata Park’ta bulunan süs havuzuna girdi.

Çocuklar, havuza girmenin tehlikeli olduğunu söyleyen vatandaşlara da kulak asmadı.

Süs havuzunda tehlikeli serinlik

"HAVUZ YAPIN YÜZMEYELİM"

Süs parklarında yüzmenin sağlıklı olup olmadığını soranlara ise "Bizim için bir yüzme havuzu yapın, burada yüzmeyelim." şeklinde cevap verdi.

Süs havuzunda tehlikeli serinlik

Belediyenin "Havuza girmek, tehlikeli ve yasaktır" levhası olmasına rağmen suda yüzmeye devam eden çocuklar, havuzdan çıktıktan sonra bir müddet güneşlenirken, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Süs havuzunda tehlikeli serinlik

Süs havuzunda tehlikeli serinlik

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