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Süs havuzuna giren çocuklar hastanelik oldu

İzmir'in sıcak havasından bunalan iki çocuk, girdikleri süs havuzunda elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

AA | 07.07.2019 - 17:28..
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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Şehit Ramazan Salbaş Parkı'ndaki süs havuzuna giren 8 yaşındaki Yağmur Ceylan ve 5 yaşındaki Emir Kaan Erdem elektrik akımına kapıldı.

Süs havuzuna giren çocuklar hastanelik oldu

Süs havuzuna giren çocuklar hastanelik oldu VİDEO

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Çocukların çığlıklarını duyan çevredekiler Ceylan ve Erdem'i havuzdan çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan iki çocuk, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Çocukların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yetkililer, süs havuzunda inceleme yaptı.

Süs havuzuna giren çocuklar hastanelik oldu


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