Susamam klibindeki rapçi geri adım attı

Geçtiğimiz cuma günü çoğu rapçi olan 17 kişi "Susamam" adını verdikleri bir klip yayınladı.

Klipte Türkiye'nin son yıllarındaki olaylara tepki gösteren sözler yer aldı.

"HDP VE FETÖCÜLER PAYLAŞMASIN"

Klipte yer alan rapçilerden olan Mirac; tweet atarak; "HDP ve FETÖ bağlantılı kişilerin şarkıyı paylaşmasından ve bundan nemalanmasındna aşırı rahatsızlık duyduğumu belirtmeliyim." dedi.

TWEETLERİ SİLDİ

Daha sonra gelen tepkiler üzerine Mirac, bu tweetlerini sildi. Tweetleri silmesine tepki gösterenlere karşılık bir açıklama videosu yayınladı. Mirac açıklama videsounda ise; "Benim sözlerim yalnızca kendimi bağlar. Şarkıda yer aldığım 30 saniye boyunca 15 yıldır zaten anlattığım manevi, vicdani konuları ele aldım. Bunlar yoksulluk, sokak, yetim hakkı, mültecilik ve zorbalık gibi konulardır. Hiç kimsenin beni hiçbir siyasi kalıba, tarafa ve görüşe yerleştirmemesini rica ediyorum. Zira şarkı sözlerimden de siyasi bir çıkarım yapmanız mümkün değil. Ben proje aşamasında, benden istendiği gibi rap müziğin doğasına uygun olarak; toplumsal sorunları ele aldım ve müzik hayatım boyunca hakikat kabul ettiklerimi anlatmaya devam edeceğim. Şarkıdaki kişilerin aynı, siyasi, dini, ideolojik görüşe sahip olması zaten mümkün olamaz. Bu sebeple herkesin attığı tweet ve söylediği söz kendisini bağlar. Benim attığım tweetler de beni bağlar. Bunları projenin bütününe de mal etmeyiniz. Şarkının adı "Susamam" değil miydi? Bu yüzden hakikat bildiğim hiçbir şeye susmayacağım. Bu ister bir şarkı, ister bir tweet olsun. Vicdan sahibi bir insan olarak Doğu'da katledilen canlara nasıl susabilirim. Bundan sonra gördüğüm bir haksızlığa, zulme... Hayır susmam, susamam. Attığım tweetle Kürt vatandaşları ve herhangi bir partinin oy verenlerini kırmak gibi bir düşüncem asla yoktu. Kırdığım tüm iyi insanladan özür dilerim. Ben de özgür bir insan olarak bazı partilere ve ideolojilere uzak durma, doğru bulmama hakkımı kullanabilirim. Şimdi tehdit ve baskılarınızı üzerimden çekin ve beni özgür insan haklarımla baş başa bırakın."