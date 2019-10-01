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Sussex Düşesi, yırtmacını eliyle tuttu

Güney Afrika gezisinde Milletler Topluluğu Üniversiteleri Birliği’nin toplantısına katılan Meghan Markle, elbisesinin derin yırtmacından dolayı rüzgarlı havada zor anlar yaşadı.

Detay Haber | 01.10.2019 - 16:18..
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İngiltere Kraliyet Ailesi'nin gelene Meghan Markle, eşi Prens Harry ve oğlu Archie ile birlikte çıktığı resmi Güney Afrika gezisine Johannesburg’da devam ediyor.

GENÇ KADINLARA YÜKSEK EĞİTİM ÖNERİSİ

Sussex Düşesi, yöneticisi olduğu dünyanın en eski uluslararası üniversite ağı Milletler Topluluğu Üniversiteleri Birliği’nin eğitim toplantısına katıldı. 38 yaşındaki Düşes, Johannesburg Üniversitesi’nde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelerek, genç kadınların yüksek eğitime katılımının sağlanması için yapılması gerekenleri anlattı.

Sussex Düşesi, yırtmacını eliyle tuttu

YIRTMACI AÇILMASIN DİYE KAN TER İÇİNDE KALDI

Banana Republic imzalı trenç elbise giyen Markle, toplantı salonuna girerken rüzgarla mücadele etti. Markle, eteğinin derin yırtmacının açılmaması için eliyle önlem aldı. Bu sırada Markle, kan ter içinde kaldı.

Sussex Düşesi, yırtmacını eliyle tuttu

Sussex Düşesi, yırtmacını eliyle tuttu

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