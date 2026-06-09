Susuz ve tuzsuz: 2 yıl dayanan yaprak saklama yöntemi
Taze asma yaprakları tezgahlarda yerini aldı, vatandaşlar ise yaprak stoklamaya başladı. Lezzetli sarmaların başrolü olan asma yaprağı nasıl saklanır, araştırmalar hız kazandı. İşte, 2 yıl bozulmadan, çürümeden susuz ve tuzsuz yaprak saklama yöntemi...
Asma yaprağı sezonunun başlamasıyla birlikte pazar ve manav tezgahları taze yapraklarla doldu.
Kilosu 170-300 TL arasında olan asma yaprakları, rağbet görüyor.
Kış aylarında da sarma yapmak isteyen vatandaşlar, yaprakları uzun süre bozulmadan saklamanın yollarını araştırıyor.
Peki asma yaprağı nasıl muhafaza edilir? İşte, asma yapraklarını tam 2 yıl boyunca susuz ve tuzsuz şekilde tazeliğini koruyarak saklamanın pratik yöntemi...
KURU KAVANOZLAMA YÖNTEMİ
Asma yapraklarını su, tuz veya salamura kullanmadan uzun süre saklamak için uygulanan kuru kavanozlama yöntemi son yıllarda oldukça popüler hale geldi.
Doğru şekilde yapıldığında yapraklar 1-2 yıl boyunca bozulmadan muhafaza edilebiliyor.
Malzemeler:
- Taze toplanmış asma yaprakları
- Cam kavanoz
- Yeni kapak
Yapılışı:
- Yaprakları yıkamadan önce saplarını ayıklayın.
- Ardından hafifçe yıkayıp tamamen kurumasını bekleyin. Üzerinde kesinlikle su kalmamalıdır.
- Yaprakları üst üste dizerek avuç içi büyüklüğünde desteler hazırlayın.
- Desteleri rulo şeklinde sarın.
- Ruloları kavanozun içine mümkün olduğunca sıkı yerleştirin.
- Kavanoz tamamen dolduğunda kapağını sıkıca kapatın.
- Kavanozları güneş görmeyen, serin ve kuru bir yerde saklayın.
Kavanozdan çıkardığınız yaprakları kullanmadan önce 5-10 dakika sıcak suda bekletmeniz yeterlidir. Böylece yapraklar yeniden yumuşar ve sarma yapımına hazır hale gelir.