Antalya'da 8 yaşındaki B.E.G. süt almaya gitti, ancak geri dönüşte oldukça talihsiz bir anla karşı karşıya kaldı.
Çeltikçi istikametinden Manavgat Şehir merkezi istikametine seyir halindeki N.Ö.’nün kullandığı otomobil çarptı. Kazada B.E.G. yaralanırken otomobil sürücüsü kazanın etkisiyle şoka girdi.
Süt aldığı aracın önünden karşıya geçerken araba çarptı ViDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
Otomobilde yolcu olarak bulunan araç sürücüsünün eşi, ambulansı beklemeksizin yaralanan çocuğu otomobille Manavgat Devlet Hastanesine götürdü.
YOĞUN BAKIMDA
Yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yaralanan 8 yaşındaki B.E.G., Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi yoğun bakım ünitesi servisine kaldırıldı.