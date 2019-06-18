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Süt aldığı aracın önünden karşıya geçerken araba çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde süt aldıktan sonra karşıya geçmek isteyen çocuğa araba vurdu. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

İHA | 18.06.2019 - 15:58..
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Antalya'da 8 yaşındaki B.E.G. süt almaya gitti, ancak geri dönüşte oldukça talihsiz bir anla karşı karşıya kaldı.

Çeltikçi istikametinden Manavgat Şehir merkezi istikametine seyir halindeki N.Ö.’nün kullandığı otomobil çarptı. Kazada B.E.G. yaralanırken otomobil sürücüsü kazanın etkisiyle şoka girdi.

Süt aldığı aracın önünden karşıya geçerken araba çarptı

Süt aldığı aracın önünden karşıya geçerken araba çarptı ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilde yolcu olarak bulunan araç sürücüsünün eşi, ambulansı beklemeksizin yaralanan çocuğu otomobille Manavgat Devlet Hastanesine götürdü.

Süt aldığı aracın önünden karşıya geçerken araba çarptı

YOĞUN BAKIMDA

Yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yaralanan 8 yaşındaki B.E.G., Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi yoğun bakım ünitesi servisine kaldırıldı.

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