Tekirdağ'da süt fabrikasına kaçak içki operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Saray İlçe Jandarma Bölük komutanlığı ekipleri Sinanlı Mahallesi’nde daha önce süt fabrikası olan bir tesiste kaçak içki üretimi yapıldığını bu içkilerin piyasaya sürüldüğü ihbarı alması üzerine harekete geçti.

SÜT FABRİKASINA BASKIN

İhbar üzerine ekipler, eskiden süt fabrikası olarak kullanılan bir binaya baskın düzenlediler.

SAHTE İÇKİLER ELE GEÇİRİLDİ

Baskın sonrası ekipler, içeride bir kısmı tankerler içerisinde şişelenmeyi bekleyen bir kısmı da şişelenmiş binlerce şişe kaçak olarak imal edilmiş olan rakı, votka ve viski ele geçirdi.

TESİS KURUP, DAĞITIM AĞI OLUŞTURMUŞLAR

Fabrikaya baskın yapan jandarma ekipleri içeride içki dolum makineleri, içkilerin tutulduğu büyük depolar ile bidonlar ve sahte bandrol etiketleri de bulduğunu belirtti.

Kaçak tesiste üretimi yapılan sahte içkilerin oluşturulan dağıtım ağı ve tesise ait kamyonetler ile İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Amasya ve Çorum gibi Anadolu illerine de sevkiyatının yapıldığı belirtildi.

YILBAŞI GECESİ PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Yaklaşan yılbaşı eğlenceleri nedeniyle kaçak içki üretimi yapılan tesiste üretimlerin de sevkiyatların da hızlandığı ve üretilen kaçak içkilerin bir bölümünün yılbaşı gecesi piyasaya sürüleceği belirtildi.

Süt fabrikasına kaçak içki operasyonu

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İşletmeciliğini M.Ç.’nin yaptığı tesiste M.Ç. ile birlikte çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri yaklaşık 10 ton kaçak içki ile kaçak içki üretiminde kullanılan malzemeye el koydu.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

