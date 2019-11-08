taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7596
Euro
6.3632
Altın
1470.13
Borsa
103522.16
Gram Altın
272.276
Bitcoin
52918.69

Tekirdağ'da süt fabrikasına kaçak içki operasyonu

Saray ilçesinde, eski süt fabrikasında jandarma tarafından yapılan aramada yaklaşık 10 ton sahte içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

DHA | 08.11.2019 - 10:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Saray İlçe Jandarma Bölük komutanlığı ekipleri Sinanlı Mahallesi’nde daha önce süt fabrikası olan bir tesiste kaçak içki üretimi yapıldığını bu içkilerin piyasaya sürüldüğü ihbarı alması üzerine harekete geçti.

SÜT FABRİKASINA BASKIN

İhbar üzerine ekipler, eskiden süt fabrikası olarak kullanılan bir binaya baskın düzenlediler.

Tekirdağ'da süt fabrikasına kaçak içki operasyonu

SAHTE İÇKİLER ELE GEÇİRİLDİ

Baskın sonrası ekipler, içeride bir kısmı tankerler içerisinde şişelenmeyi bekleyen bir kısmı da şişelenmiş binlerce şişe kaçak olarak imal edilmiş olan rakı, votka ve viski ele geçirdi.

Tekirdağ'da süt fabrikasına kaçak içki operasyonu

TESİS KURUP, DAĞITIM AĞI OLUŞTURMUŞLAR

Fabrikaya baskın yapan jandarma ekipleri içeride içki dolum makineleri, içkilerin tutulduğu büyük depolar ile bidonlar ve sahte bandrol etiketleri de bulduğunu belirtti.

Kaçak tesiste üretimi yapılan sahte içkilerin oluşturulan dağıtım ağı ve tesise ait kamyonetler ile İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Amasya ve Çorum gibi Anadolu illerine de sevkiyatının yapıldığı belirtildi.

Tekirdağ'da süt fabrikasına kaçak içki operasyonu

YILBAŞI GECESİ PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Yaklaşan yılbaşı eğlenceleri nedeniyle kaçak içki üretimi yapılan tesiste üretimlerin de sevkiyatların da hızlandığı ve üretilen kaçak içkilerin bir bölümünün yılbaşı gecesi piyasaya sürüleceği belirtildi.

Süt fabrikasına kaçak içki operasyonu

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İşletmeciliğini M.Ç.’nin yaptığı tesiste M.Ç. ile birlikte çalışan 3 kişi  gözaltına alındı.

Tekirdağ'da süt fabrikasına kaçak içki operasyonu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri yaklaşık 10 ton kaçak içki ile kaçak içki üretiminde kullanılan malzemeye el koydu.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

367
Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

84
Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

91
HDP'li İpekyolu Belediyesi'ne kayyum

HDP'li İpekyolu Belediyesi'ne kayyum

53
UEFA ülkeler sıralamasında son durum

UEFA ülkeler sıralamasında son durum

22
İzmir'de ata silahlı saldırı

İzmir'de ata silahlı saldırı

14
Marketten cep telefonu çalan hırsız kameralara yakalandı

Marketten cep telefonu çalan hırsız kameralara yakalandı

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir