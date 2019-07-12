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Süt işletmesini soyan hırsızlara jandarmadan suçüstü

Hırsızlık zanlıları kamyona yükledikleri çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

İHA | 12.07.2019 - 15:02..
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Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki Göbel Mahallesinde bir işyerinden hırsızlık yapıldığına dair alınan ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

ÇALARKEN BASILDILAR

Ekipler işyeri ve çevresinde yapılan kontrol sırasında H.Y. ve A.G. isimli şahısları çaldıkları 2 adet soğutma grubu, 1 adet 100 KW Jeneratör, 100 metre kablo, 1 adet dinamo, 1 adet elektrik panosunu 10 plakalı araca yükledikleri esnada suç üstü yakaladı.

H.Y. ve A.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Hırsızlıkta kullanılan araç ile içerisinde ele geçirilen çalıntı malzemeler muhafaza altına alındı.

Süt işletmesini soyan hırsızlara jandarmadan suçüstü

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