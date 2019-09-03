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Süt kamyonu altında kalan bisikletli çocuk öldü

Evinin önünde bisikletiyle gezdiği sırada süt toplama aracının altında kalan 5 yaşındaki Alperen Arap hayatını kaybetti.

DHA | 03.09.2019 - 02:12..
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Bursa'da, akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi'nde kaza meydana geldi.

75’inci sokakta bulunan evinin önünde bisikletiyle gezen Alperen Arap, bir anlık dikkatsizlik sonucu Enis D. (24) yönetimindeki 16 AR 973 plakalı süt toplama kamyonetin altında kaldı. Kazanın ardından kanlar içinde yerde yatan küçük Alperen’i gören sürücü Enis D. şok geçirirken, mahalle sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi.

TÜM MÜDALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Alperen Arap, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Alperen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile hastanede sinir krizi geçirdi.
Olayın ardından sürücü Enis D., polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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