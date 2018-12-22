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Süt Prim Desteği artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, litre başına verilen ortalama 10 kuruş olan Süt Prim Desteği'nin, 15 kuruş artırılarak 25 kuruşa yükseltildiğini bildirdi.

AA | 22.12.2018 - 22:51..
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Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada; süt üreticilerinin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması, vatandaşların ucuz süte ulaşmalarını temin etmek, “Enflasyonla Topyekun Mücadele” kapsamında fiyat artışının tüketimde talep daralması yaratmasının önüne geçmek ve arz/talep dengesinin devam edebilmesi için çiğ süt destekleme fiyatlarında yeniden düzenleme yaptıklarını kaydetti.

10 KURUŞTAN 25 KURUŞA

Bu kapsamda, yeni yıldan itibaren ocak, şubat, mart aylarında süt üreticilerine, litre başına verilen ortalama 10 kuruş Süt Prim Desteği'ni 15 kuruş artırarak, 25 kuruşa yükselttiklerini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Böylece Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı tavsiye fiyat kararı olan 1,70 liralık sütün litre fiyatı, Bakanlığımızca yapılan 25 kuruşluk desteklemeyle 1,95 lira olacaktır. Bu desteklemeyle, 2019 yılının ilk 3 ayında süt üreticilerimize toplam 571 milyon lira süt desteği yapılmış olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

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