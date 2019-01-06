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Sütçülere parfüm yasağı

İş Sağlığı ve Güvenliği'ne sıkı bir şekilde uyması istenen sütçülere birtakım yasaklar söz konusu.

Haber Merkezi | 06.01.2019 - 09:34..
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Çiğ süt toplayıcılarına Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmesini gerektiren protokolün imzalanmasının ardından Türkiye Süt Üreticileri Birliği meslek standartlarını oluşturabilmek için Ulusal Meslek Standardı taslağı hazırladı.

TAKI DA YASAK

Bu kapsamda, çiğ süt toplayıcıları iş süreci boyunca gıda hijyen kurallarını uygulayacak. Mesai saatlerinde parfüm ve takı kullanmayacak, açık yara ile çalışmayacak. Süt toplayıcıları sağlık sorunlarını sağlık görevlilerine iletecek.

Çalıştığı kurum tarafından bildirilen tarihlerde yasal olarak uygulaması gereken portör, akciğer filmi, boğaz kültür, odiyometrik ölçümleri gibi kontrollere katılacak.

Sütçülere parfüm yasağı

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) talimatlarına doğrultusunda kendisini ve çevresini etkileyeceğini gözlemlediği tehlike, riskleri yazılı ve sözlü olarak ilgili birimlerle iletecek.

KOKUSUNA BAKACAK

Türkiye gazetesinin haberine göre toplayıcılar, teslim alınacak sütün duyusal kontrollerini yapılacak. İçinde yabancı cisim olması, rengi, kokusu gibi özellikler kontrol edilirken; bu sonuçlar kayıt altına alınacak. Değerlendirme sonucuna göre sütün kabul edilip edilmeyeceğine referans değerlerine göre karar verecek.

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