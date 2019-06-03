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Süte temas etmeden bozulduğunu anlayabilen sensör geliştirildi

Kapalı şişedeki sütün bozuk olup olmadığını anlayabilen yeni bir sensör üretildi.

Haber Merkezi | 03.06.2019 - 09:40..
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Süt şişelerinin son kullanma tarihlerini kontrol etmek, artık tarih olabilir. Araştırmacılar, süte temas etmeden bozuk olup olmadığını tespit edebilen yeni bir sensör geliştirdiklerini açıkladı.

Washington Devlet Üniversitesi Biyolojik Sistemler Mühendisliği (BSE) profesörü Shyam Sablani'ye göre bu sensör, sütün ürettiği gazı tespit edip reaksiyona giren nano parçacıklardan oluşuyor ve süte doğrudan temas etmiyor.

nano

TEMAS ETMEDEN TESPİT EDİYOR

Shyam Sablani, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Çoğu yiyecek bozuk olduğunda pek de iyi kokmayan uçucu bir bileşik üretir. Bu durum çoğu zaman yiyeceklerdeki bakteri üremesinden meydana geliyor, ancak kapalı bir kabın içerisindeki kötü kokuyu algılamak için kabı açmanız gerekiyor. Ürettiğimiz sensör ise kapalı haldeki yiyeceklerden çıkan uçucu bileşiği tespit edip renk değiştiriyor.''

Araştırmacıla,r bu yeni teknolojinin henüz geliştirilme aşamasında olduğunu,  ancak laboratuvar ortamında sorunsuz bir şekilde çalıştığını açıkladı. Ekip, şimdi bu sensörü daha da geliştirerek yiyeceklerin bozulmasına ne kadar süre kaldığını görsel olarak gösterebilen bir sistem üzerinde çalışıyor.

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