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Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı

150 Suudi Arabistan kraliyet üyesinde koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

AA |
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Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı

İlk koronavirüs vakasının 6 hafta önce tespit edildiği Suudi Arabistan, virüsün kraliyet üyelerine de sıçradığı iddia edildi.

New York Times gazetesinin başkentteki kraliyet hastanesine yakın iki doktor ve hanedan içinden iki farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Riyad Valisi Faysal bin Bandar bin Abdulaziz Saud'un da aralarında yer aldığı 150 Suud hanedanı üyesi koronavirüse yakalandı.

KRALİYET AİLESİ İÇİN HASTANEDEKİ HASTALAR BAŞKA YERE NAKLEDİLECEK

Gazetenin ulaştığı, başkentteki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne acil notuyla gelen talimatta, "ülke çapındaki önemli şahsiyetler için talimatların beklenmesi, kaç vakayla karşılaşılacağının henüz bilinmediği ancak kronik hastaların hastaneden tahliye edilmesi" gerektiği belirtildi.

Ayrıca tedavi gören hastane personelinin kraliyet üyelerine yer açmak için başka bir hastaneye nakledileceği bildirildi.

VİRÜSÜ SIKÇA AVRUPA'YA SEYAHAT EDEN PRENSLERİN BULAŞTIRDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Gazeteye konuşan doktorlar, kraliyet içindeki binlerce prensin sıkça Avrupa'ya seyahat ettiğini ve virüsü buradan almış olabileceklerini dile getirildi.

KRAL VE VELİAHT PRENS KARANTİNADA

Salgın öncesinde sağlığına ilişkin çok sayıda soru işareti bulunan 84 yaşındaki Kral Selman bin Abdulaziz'in Kızıl Deniz kıyısındaki Cidde kentine yakın bir adadaki sarayda karantinaya girdiği aktarılan haberde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da yanında birçok bakanla bu bölge yakınında bir saraya kapandığı ifade edildi.

Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı

S. ARABİSTAN'IN HIZLI KARAR VERMESİNDE VİRÜSÜN HANEDAN ÜYELERİNE ULAŞMASI ETKİLİ OLDU

Gazeteye göre, Suudi Arabistan yönetiminin koronavirüse karşı tüm hava ve kara sınırını kapatma, bazı vilayetlerde tüm gün sokağa çıkma yasağı, umre ziyaretlerinin iptal edilmesi, cemaatle namazların askıya alınması gibi sert tedbirleri hızla almasının arkasında virüsün hanedan üyelerine ulaşması etkili oldu.

GÖÇMEN İŞÇİLER SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA KALABALIK İŞÇİ KAMPLARINDA

Suudi Arabistan'da çalışan doktorların gazeteye aktardığı bilgiye göre, ülkenin 33 milyonluk nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturan yabancı göçmen işçiler salgın tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Göçmen işçilerin büyük bir çoğunluğu, virüsün yayılması için uygun şartlara sahip sağlıksız koşullarda kalabalık işçi kamplarında yaşıyor. İşçilerin hava yolu trafiğinin kapanmasının ardından ülkelerine dönme imkanının kalmadığı ve sağlık hizmetlerine ulaşımının sınırlı olduğu belirtiliyor.

Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı

MEKKE VE MEDİNE ÇEVRESİNDE SALGIN YAYGIN

Doktorlara göre, kutsal mekanların bulunduğu Mekke ve Medine kentlerinin çevresindeki dış mahallelerde salgının yaygın görülüyor.

HERKESE KORONA TEDAVİSİ UYGULANACAK

Göçmen işçilerin ve oturumu bulunmayanların, sınır dışı tehlikesiyle sağlık kurumlarından uzak kalmak isteyeceği endişesini göz önüne alan Kral Selman, hükümetin "vize veya oturum durumuna bakmaksızın" herkese koronavirüs tedavisi uygulayacağı yönünde kraliyet kararı çıkarmıştı.

VAKA SAYISI 2 BİN 795

Suudi Arabistan, şu ana kadar koronavirüs vaka sayısını 2 bin 795, hayatını kaybedenlerin sayısını 41 olarak açıkladı.

EN İYİ SENARYODA 10 BİN KİŞİYE VİRÜS BULAŞMASI BEKLENİYOR

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tefik er-Rebi, yaptığı açıklamada, salgının henüz başlangıç aşamasında olduğunu, "en iyi senaryoyla vaka sayısının 10 bin, en kötü tahmine göre 200 bine çıkabileceğini" söylemişti.

Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı

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