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Suudi Arabistan ABD'ye 500 milyon dolar gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Kral'ından tek bir telefonla nasıl 500 milyon dolar aldığını anlattı.

Haber Merkezi | 28.04.2019 - 13:46..
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ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin'de düzenlenen bir etkinliğe katılarak burada Suudi Arabistan ile ilgili ilginç bir detayı da kamuoyuyla paylaştı.

ÇÜNKÜ ONLAR SALAKTI

Trump, Suudi Arabistan Kral'ını aradığını belirterek, "Suudi Kral'ı severim. Kral'a 'Sizi korumak için k.çımızı yırtıyoruz ve sizin çok paranız var.' dedim. O da 'beni neden aradın ki? daha önce kimse (herhangi bir ABD Başkanı) beni bu nedenle aramamıştı.' dedi. Ben de 'onlar salaktı da ondan' dedim ve parayı yolladı." diye konuştu.

Suudi Arabistan ABD'ye 500 milyon dolar gönderdi

TEK TELEFONLA 500 MİLYON DOLAR

Ayrıca Trump, "Tek telefonla bize 500 milyon dolardan fazla para verdiler. Biz onları koruyoruz. Bunlar zengin ülkeler. Ayrıca bizden çok şey de satın alıyorlar. Bize 450 milyar dolar da verdiler. Ben bu parayı kaybetmek istemiyorum." dedi.

ABD KORUDUĞU ÜLKELERDEN PARA ALMAK İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump her fırsatta birçok ülkeyi koruduklarını ve bu ülkelerin kendilerine ödeme yapması gerektiğini dile getiriyor.

Suudi Arabistan ABD'ye 500 milyon dolar gönderdi

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