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Suudi Arabistan: Aramco saldırısında suçlu İran

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıdan Tahran yönetimini sorumlu tuttu.

AA | 21.09.2019 - 23:13..
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Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Aramco tesislerine yönelik saldırının Yemen değil ülkenin kuzeyinden yapıldığını belirterek, "Aramco'yu hedef alan füzelerin Yemen değil kuzeyden geldiğinden eminiz. Suudi Arabistan, füzelerin ateşlendiği noktayı tespit etmeye çalışıyor." diye konuştu.

Suudi Arabistan: Aramco saldırısında suçlu İran

"SALDIRI, İRAN FÜZELERİYLE YAPILDI"

Saldırının İran silahlarıyla gerçekleştirildiğine değinen Cubeyr, "Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırı İran silahlarıyla gerçekleştirildi. Bu yüzden saldırıdan Tahran'ı sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cubeyr, ülkesinin, şu ana kadar İran yapımı 260'tan fazla balistik füze ve 150 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını belirtti.

Suudi Arabistan'ın şu ana kadar İran'a yönelik herhangi bir saldırıda bulunmadığına işaret eden Cubeyr, Riyad yönetiminin iyilikten, Tahran'ın ise kötülükten yana olduğunu savundu.

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