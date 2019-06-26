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Suudi Arabistan Güney Kore’ye petrokimya tesisi kuruyor

Suudi Arabistan, Güney Kore'de faaliyet gösteren tesisi büyütme kararı kaldı. S. Arabistan hükümeti, bu tesise 4 milyar dolarlık yatırım yapacak.

İHA | 26.06.2019 - 12:26..
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Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Seul Mavi Başkanlık Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Suudi Arabistan Güney Kore’ye petrokimya tesisi kuruyor

4 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Moon Jae-in ile Veliaht Prens, iki ülke arasında ekonomik iş birliği konusunda görüşmeler yaptı. Suudi Arabistan medyasındaki haberlerde, Muhammed bin Selman'ın, Güney Kore’nin üçüncü büyük petrol rafinerisi olan ve tamamı Suudi Arabistan firması Aramco’ya ait olan petrol rafinerisine 4 milyar 200 milyon dolarlık bir genişletme yatırımı yapacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan Güney Kore’ye petrokimya tesisi kuruyor

HAM PETROLÜ DOĞRUDAN KİMYASAL MADDELERE DÖNÜŞTÜRECEK

Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Emin Nasır da rafinerinin, ham petrolü doğrudan kimyasal maddelere dönüştüreceğini söyledi.

Suudi Arabistan Güney Kore’ye petrokimya tesisi kuruyor

2 MİLYARLIK PETROL ÜRÜNÜ SATACAK

Suudi Arabistan Petrol İdaresi S-Oil'den geçen şubat ayında yapılan açıklamada, Güney Kore’nin Aramco’nun ticaret departmanına 2 milyar 320 milyon dolarlık petrol ürünü satacağı ifade edilmişti.

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