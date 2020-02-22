taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0919
Euro
6.6125
Altın
1643.95
Borsa
116829.39
Gram Altın
322.019
Bitcoin
59550.93

Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı öldürtenleri aklama peşinde

Suudi Arabistan Eğlence İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Turki Al eş-Şeyh, Kahtani'nin beraatini kutlamak amacıyla seslendirilen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

AA | 22.02.2020 - 07:16..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın olması itibariyle ülkenin güçlü simalarından olan ancak Kaşıkçı cinayetinin gerçekleştiği 2 Ekim 2018'den sonra görevden alınarak ortadan kaybolan Kahtani, Başsavcılığın beraatini duyurmasının ardından yeniden öne çıkarılmaya çalışılıyor.

Ülkenin Eğlence İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın Turki Al eş-Şeyh de Kahtani'nin "beraatini kutlamak amacıyla seslendirilen bir videoyu" resmi Twitter hesabından "en güzel kaside" başlığıyla paylaştı.

Kendini aklamaya çalışan Kahtani tarafından yazıldığı tahmin edilen sözlerin seslendirildiği videoda Suudi yargısı övülürken, Katar çeşitli basın organlarıyla Suudi Arabistan'a saldırmakla suçlanıyor.

Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı öldürtenleri aklama peşinde

YİNE TÜRK TARİHİNE SALDIRDILAR

"Düşmanlardan gelen eleştirilerin Kahtani ve Suudi Arabistan için onur olduğu" savunulan videoda, ayrıca birtakım asılsız ifadelerle Türk tarihine yönelik eleştiriler de seslendiriyor.

Bu arada, uluslararası basın, Kahtani'nin beraatini kutlayan söz konusu videonun yetkililer tarafından paylaşılmasını, kendisinin yeniden göreve getirilebileceği şeklinde yorumladı.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, İstanbul'daki konsolosluk binasında Ekim 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıklamıştı.

Bin Selman'a yakın üst düzey isimlerin serbest bırakıldığını aktaran Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmediğini duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Suudi Arabistan Kralı, İsrailli haham Rosen’i ağırladı
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hem İsrail hem de İngiltere vatandaşı olan Haham David Shlomo Rosen'in de aralarında bulunduğu bir heyeti başkent Riyad'daki sarayında kabul etti.
ABD'de koronavirüs vakası sayısı 35'e çıktı
ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilen hasta sayısının 35'e ulaştığı bildirildi.
Katar'dan Gazze'ye 14 milyon dolar yardım
'Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi', Gazze'ye 14 milyon dolar yardım yapılmasını kararlaştırdı.
Kiev-Moskova treni, koronavirüs nedeniyle karantinada
Kiev-Moskova seferini yapan tren, korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı
AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı
50
Türkiye'ye 'göçmenleri çok iyi yönetiyorsunuz' ödülü
Türkiye'ye 'göçmenleri çok iyi yönetiyorsunuz' ödülü
51
Süleyman Soylu, ototüs firmalarını uyardı: İfşa edeceğiz
Süleyman Soylu, ototüs firmalarını uyardı: İfşa edeceğiz
23
ABD'de koronavirüs vakası sayısı 35'e çıktı
ABD'de koronavirüs vakası sayısı 35'e çıktı
9
Muğla'da 15 aydır kayıp kişi, mağarada ölü bulundu
Muğla'da 15 aydır kayıp kişi, mağarada ölü bulundu
4
İtalya'da 24 saatte 17 koronavirüs vakası ve 1 ölüm
İtalya'da 24 saatte 17 koronavirüs vakası ve 1 ölüm
5
Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı
Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı
14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir