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Suudi Arabistan ordusunun ilk kadın bölüğü açıldı

Prens Selman'ın talimatıyla açılan ülkedeki ilk kadın bölüğü göreve başladı

Haber Merkezi | 21.01.2020 - 18:03..
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Suudi Arabistan'da, Prens Selman'ın öncülük ettiği açılım hareketi devam ediyor.

Veliaht Prens Selman öncülüğünde başlatılan 2030 Vizyonu kapsamında kadınlara yönelik istihdam hamlesinin son zinciri, kadınların orduya dahil edilmesi oldu.

Suudi Arabistan ordusunun ilk kadın bölüğü açıldı

İLK KADIN ASKERİ BÖLÜK

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyad El Ruvaili, Sudi Arabistan Sialhlı Kuvettleri’ndeki ilk kadın askeri bölüğün faaliyete geçtiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Askere Alma Komitesi Başkanı İmad el Aydan, kadın personellerin orduya katılmasını sağlayan düzenlemelerin ardından başlayan eğitimlerin sona erdiğini ve kadın askerlerin görev yerlerine gitmek için hazır olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan ordusunun ilk kadın bölüğü açıldı

BİRÇOK RÜTBEYE SAHİP OLACAKLAR

Ekim 2019’da yapılan duyurunun ardından orduda eğitime başlayan kadınlar, er, onbaşı, çavuş ve subay olabilecekler.

Suudi kadın askerler, kara, hava, deniz kuvvetlerinin yanı sıra, Hava Savunma Kuvvetleri, Stratejik Füze Kuvvetleri ve Silahlı Kuvvetler Sağlık Hizmetleri’nde görev yapabilecek.

Suudi Arabistan ordusunun ilk kadın bölüğü açıldı

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