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Suudi Arabistan: Ramazan'da teravihler toplu kılınmayacak

Koronavirüs sebebiyle yeni tedbirlerin alındığı Suudi Arabistan'da, toplu ibadetlerin yapılmaması kararlaştırıldı. Ülkede sokağa çıkma yasağı da uzatıldı.

İHA |
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Suudi Arabistan: Ramazan'da teravihler toplu kılınmayacak

Koronavirüs salgını nedeniyle, Suudi Arabistan'da önlemler artırılıyor.

Ülkede vaka sayısı 4 bin 934’e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 65’e ulaştı.

Ölü ve vaka sayılarındaki artışı inceleyen yetkililer, Ramazan ayının yaklaşmasıyla yeni kararlar aldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TERAVİH KARARI

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığı Dawah ve Rehberlik Müsteşarı Muhammed El-Aksil, koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan ayında teravih namazlarının toplu kılınmayacağını duyurdu.

TOPLU İBADETLER YAPILMAYACAK

El-Aksil, "Koronavirüs krizinin devam etmesi durumunda Ramazan ayında, teravih namazlarının toplu olarak kılınmasının askıya alınmasıyla beraber tüm toplu ibadetler yapılmayacak. İbadet edenleri korumak amacıyla böyle bir karar almak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan: Ramazan'da teravihler toplu kılınmayacak

Camilerdeki toplu olarak kılınan namazların kılınmayacağını söyleyen El-Aksil, "Koronavirüs krizinin Ramazan ayından önce biteceğinin umuyoruz." diye konuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI

Öte yandan Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde sokağa çıkma yasağının bir sonraki duyuruya kadar uzatıldığı duyuruldu.

UMRE VE HAC ZİYARETLERİ İPTAL

Ülkede tüm uluslararası uçuşlar durdurulurken, yıl boyu umre ve hac ziyaretleri de askıya alındı.

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