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Suudi Arabistan, Türkiye'nin Suriye'den çıkmasını istedi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Farhan, Türkiye'nin Suriye topraklarını tamamen terk etmesi yönünde çağrıda bulundu.

Haber Merkezi | 15.01.2020 - 17:31..
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Suudi Arabistan, Türkiye'nin Suriye'den çıkmasını istedi

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği harekatlarla terör örgütlerine büyük darbeler vurdu ve sınır güvenliği sağladı.

Türkiye'de mülteci akınının da önüne geçen harekatlar, bölge halkı tarafından da büyük mutlulukla karşılandı.

Bölgede Türkiye'nin elini günden güne güçlendirmesi, Suudi Arabistan'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

"TÜRKİYE GERİ ÇEKİLMELİ"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, Arap Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'yi hedef aldı.

Bakan Farhan, "Suudi Arabistan, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri müdahalesini reddediyor." dedi ve Türkiye'nin bölgeyi terk etmesini istedi.

TERÖRİSTLERE GİDEN 100 MİLYON DOLAR

Bilindiği üzere; Suudi Arabistan yönetimi Amerika'dan aldığı talimat sonrasında terör örgütü YPG'ye 100 milyon dolarlık yardımda bulunmuştu.

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