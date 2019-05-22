Suudi Arabistan, Türkiye'ye gitmeyin çağrısı yaptı

Türkiye'nin yaşadığı siyasi gerilimlerin ardından ekonomide sıkışmalar meydana geldi.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara spekülatif hareketler de eklenince durum kötüye gitti.

Türkiye'nin ekonomik olarak istikrara kavuşmasını istemeyen Suudi Arabistan, yatırımların durdurulması yönünde çağrı yaptı.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAYIN"

Geçtiğimi günlerde Riyad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ajlan Al-Ajlan, Suudi yatırımcıların Türkiye'den kaçınmasını istedi.

"KARDEŞ ÜLKELERE GİDİN"

Bu açıklamanın ardından Al-Ajlan'dan ikinci bir açıklama daha geldi. Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye giden turistlerin hakarete ve tacize uğradığı yalanını söyleyen Al-Ajlan, Suudi turistleri “kardeş ülkeler” olarak nitelediği Mısır, Dubai gibi bölgelere gitmelerini tavsiye etti.