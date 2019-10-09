Suudi Arabistan, Türkiye'yi kınadı

Suudi Arabistan tarafından Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatına kınama mesajı yayınlandı.

"SURİYE'NİN EGEMENLİĞİ..."

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA tarafından yayınlanan mesajda, "Krallık, Türk ordusu tarafından Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelere başlatılan saldırıyı kınıyor" ifadeleri yer aldı.

Mesajda, "Türkiye'nin saldırısı Suriye'nin egemenliğini ihlal eden ve bölge güvenliğini tehdit ediyor" denildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN YPG'YE 100 MİLYON DOLAR

Suudi Arabistan yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine terör örgütü YPG'ye 100 milyon dolar destek göndermişti.