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Suudi Arabistan Veliaht Prensi, General Hafter'le görüştü

Muhammed bin Selman başkent Riyad'da, General Halife Hafter ile bir araya geldi.

AA | 28.03.2019 - 02:29..
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi, General Hafter'le görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nce desteklenen ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin komutanı General Halife Hafter ile görüştü.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, başkent Riyad'da gerçekleşen görüşmede, Muhammed bin Selman ile Hafter, Libya'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için sarf edilen çabaları ve ülkede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

DÜN BABA SELMAN GÖRÜŞMÜŞTÜ

Habere göre, görüşmede, Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaad el-Iyban, İstihbarat Başkanı Halid el-Humeydan, Savunma Bakan Yardımcısı Muhamemd el-Ayiş ve Afrika İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Kattan da hazır bulundu.

Hafter dün de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir araya gelmişti.

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