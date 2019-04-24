Suudi Arabistan'da 37 kişi idam edildi

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1 Nurgül Yeşilçay: Atam ergenlere neden bir gün bahşetmedin Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay, yine ergen esprisi yaptı.

2 Muş'ta karla mücadele devam ediyor Muş ovasında çiçek açarken, bir yandan ekipler karla mücadele ediyor.

3 Cengiz Kurtoğlu 5. kez dede oldu Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, son torunuyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

4 Karamollaoğlu üniversite açılmasına karşı çıktı Son olarak Çamlıca Camii'nin açılmasına karşı çıkan Saadet lideri, bu kez de bazı illerde üniversite açılmasının gereksiz olduğunu savundu.

5 TOKİ kişisel tasarrufla borçları kapattı TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyasına katılan vatandaşların yüzde 77'si borçlarını kişisel tasarruflarla ödedi.

6 Galatasaray'da sözleşmesi biten futbolcuların son durumu Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarını yapıyor. Deneyimli teknik adam Fatih Terim, sözleşmesi bitecek 8 oyuncu için kararını verdi.