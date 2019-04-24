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Suudi Arabistan'da 37 kişi idam edildi

Suudi Arabistan'da terör örgütü kurmak ve düşmanla iş birliği yapmak suçlamasıyla 37 kişinin idam edildiği bildirildi.

REUTERS | 24.04.2019 - 14:05..
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Suudi Arabistan resmi ajansında (SPA) yer alan habere göre dün Riyad, Mekke, Medine, Eş-Şarkiye, El-Kasim ve Asir kentlerinde 'terör örgütü kurmak, polis karakollarına saldırmak, güvenlik güçlerini öldürmek, düşman taraflarla iş birliği yapmakla' suçlanan 37 kişi idam edildi.

TAMAMI SUUDİ VATANDAŞI

İdamların, Temyiz Mahkemesi ve Yargıtaydan onay alındıktan sonra Kraliyet emriyle infaz edildiği belirtildi. Haberde, idam edilenlerin yaşları ve isimlerine dair bilgi verilmezken, tamamının Suudi Arabistan vatandaşı olduğu kaydedildi.

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