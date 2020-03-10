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Suudi Arabistan'da bir prens daha tutuklandı

Tutuklamalar, Muhammed bin Selman'ın, tahtta bulunan babasının yerine geçmek için kontrolü ele almaya çalıştığını gösteriyor.

Haber Merkezi | 10.03.2020 - 16:03..
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Suudi Arabistan'daki tutuklama dalgasında yeni bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ni tayin etmekten sorumlu organ olan Sadakat Konseyi'nin üyesi prens Muhammed bin Saad tutuklandı.

BİR PRENS DAHA TUTUKLANDI

Geçtiğimiz cumartesi günü tutuklanan Muhammed bin Saad, Kral Selman'ın vefat eden kardeşi Saad bin Abdülaziz'in oğlu...

Haber, Londra merkezli internet sitesi Middle East Eye'da yer aldı.

Suudi Arabistan'da bir prens daha tutuklandı

Suudi Arabistan Kralı Selman

SUUDİ ARABİSTAN'DA TUTUKLAMA DALGASI

Daha önce aralarında Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz'in (Prens Ahmed) de bulunduğu, en az 20 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklamalar, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a ''darbe girişiminde'' bulunulduğu iddiaları üzerine gerçekleştirilmişti.

Eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayef'in oğlu Saud bin Nayef ise gözaltına alındı ve sorgulamanın ardından serbest bırakıldı. Nayef de Sadakat Konseyi'nin bir üyesi...

Suudi Arabistan'da bir prens daha tutuklandı

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman

G20 ZİRVESİ ÖNCESİ TAHTA GEÇMEK İSTİYOR

Öte yandan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, kasımda Riyad'da düzenlenecek olan G20 Zirvesi öncesi tahta geçmek istediği konuşuluyor.

Tutuklama dalgaları, Muhammed bin Selman'ın, tahtı babasından devralmak istediğinin bir işareti şeklinde yorumlanıyor.

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