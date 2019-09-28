taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.673
Euro
6.2084
Altın
1496.98
Borsa
105152.17
Gram Altın
273.078
Bitcoin
46025.17

Suudi Arabistan'da çarşaf zorunluluğu esnetiliyor

Suudi Arabistan Turizm Bakanı, yabancı kadınların çarşaf giyme zorunluluğunun olmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 28.09.2019 - 09:00..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Amerika ile arasındaki kurduğu ilişkilerin ardından Ilımlı İslam'a yönelmeye başlayan Suudi Arabistan bu kapsamda birçok değişiklik yapma kararı aldı.

Bu kapsamda ülkede ilk olarak yabancı kadınlara da uygulanan çarşaf giyme zorunluluğu kaldırılacak.

Konuyla ilgili açıklamayı Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komisyonu Başkanı Ahmet El-Katip yaptı.

Bloomberg'e konuşan El-Katip, konuyla ilgili kararların önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacağını söyledi.

SUUDİ KADINLAR İÇİN DÜZENLEME VAR MI

El- Katip, bir gün Suudi kadınlar için de bu zorunluluğun kaldırılma ihtimalinin olup olmadığına ilişkin soruya sorulduğunda, “Şimdiye kadar bunu tartışmadık hiç, çünkü bu hiç sorun olmadı. Bu bizim kültürümüzün bir parçası” yanıtını verdi.

Suudi Arabistan'da çarşaf zorunluluğu esnetiliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda'dan restoran ve kafelere sigara yasağı

Hollanda'dan restoran ve kafelere sigara yasağı

189
Erdoğan 2023 turizm hedefini açıkladı

Erdoğan 2023 turizm hedefini açıkladı

194
Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda

Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda

39
Mersin'de öğretmene veli saldırdı

Mersin'de öğretmene veli saldırdı

103
Kredi kartı faizleri düştü

Kredi kartı faizleri düştü

15
Suriyeli aydınlardan federal devlet hamlesi

Suriyeli aydınlardan federal devlet hamlesi

49
Siirt'te 5, Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 5, Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir