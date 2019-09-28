Suudi Arabistan'da çarşaf zorunluluğu esnetiliyor

Amerika ile arasındaki kurduğu ilişkilerin ardından Ilımlı İslam'a yönelmeye başlayan Suudi Arabistan bu kapsamda birçok değişiklik yapma kararı aldı.

Bu kapsamda ülkede ilk olarak yabancı kadınlara da uygulanan çarşaf giyme zorunluluğu kaldırılacak.

Konuyla ilgili açıklamayı Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komisyonu Başkanı Ahmet El-Katip yaptı.

Bloomberg'e konuşan El-Katip, konuyla ilgili kararların önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacağını söyledi.

SUUDİ KADINLAR İÇİN DÜZENLEME VAR MI

El- Katip, bir gün Suudi kadınlar için de bu zorunluluğun kaldırılma ihtimalinin olup olmadığına ilişkin soruya sorulduğunda, “Şimdiye kadar bunu tartışmadık hiç, çünkü bu hiç sorun olmadı. Bu bizim kültürümüzün bir parçası” yanıtını verdi.