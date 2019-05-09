Suudi Arabistan'da ezanın sesi kısıldı

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte Suudi Arabistan'da ezan sesi tartışmaları başladı.

İslami İşler Bakanı Abdullatif Ali Şeyh, ezan sesinin çok yüksek olduğunu ve insanları rahatsız ettiğini söylemişti.

Bu kapsamda bazı yasaklar getirildi.

4 HOPARLÖR VE SEVİYE SINIRI

Buna göre; camilerde artık dört hoparlörden fazlası olmayacak.

Mevcut hoparlörlerde de ses seviyesi 4'ü aşmayacak.

Özel ses hoparlörleri için de düzenlemeye gidildi. Teravih ve cuma namazı dışında büyük haparlörler kullanılmayacak.

PARA CEZASI VAR

5 vakit namazlarda sesin fazla çıkması tespit edilmesi durumunda para cezası kesilecek.

VATANDAŞ RAHATSIZ

Suudi yönetiminin aldığı bu kararlar ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ramazan ayına denk gelen bu kararların uzun bir süre daha tartışılması bekleniyor.