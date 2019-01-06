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Suudi Arabistan'da kadınlara boşanma mesajı hakkı

Ülkede eşleri tarafından boşanma davası açılan kadınların bunu boşanma tamamlandıktan sonra öğrenmelerine neden olan uygulama sona erecek.

Haber Merkezi | 06.01.2019 - 14:05..
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Suudi Arabistan'da kadınlara boşanma mesajı hakkı

Pazar günü uygulamaya konulacak olan Adalet Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, boşanma mahkemeye intikal ettiğinde kadınların kısa mesajla bilgilendirilmesinin zorunlu hale geleceği belirtiliyor.

ERKEKLER HABERSİZ DAVA AÇIYOR

Suudi Arabistan'da şu anda bazı erkeklerin eşlerine haber vermeden boşanma davası açtığı ifade edildi.

BOŞANDIKLARINDA HAK ELDE EDECEKLER

Düzenlemenin nafaka gibi hakların önünü açtığını ifade eden Suudi avukat Nisreen al-Ghamdi, "Yeni düzenleme kadınlar boşandıklarında hak elde etmesini sağlıyor. Ayrıca bu düzenlemeyle, hakimlerin boşanmadan önce yetkilerini kötüye kullanması engelleniyor" diye konuştu.

PRENSİN 2030 VİZYONU

Yeni yasa, Prens Muhammed Bin Salman'ın ekonomik ve sosyal reformları kapsayan 2030 Vizyon planıyla ilgiyle çabalarıyla uyumlu bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

KADINLAR HALA TEK BAŞINA SEYAHAT EDEMİYOR

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, ülkenin kadınları pasaport başvurusu, ülke dışına seyahat, evlenme ve hatta hapisten salınma gibi durumlarda bir erkek vekilin onayına hala ihtiyaç duyuyor.

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