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Suudi Arabistan'da kadınlara yeni haklar tanındı

Prens Selman'ın ABD'yle ilişkilerini düzeltmek adına yaptığı revizyonlarda, kadınlara şimdi de evlenme ve boşanma hakkı tanıdı.

Haber Merkezi | 02.08.2019 - 09:25..
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Suudi Arabistan'da kadınlara yeni haklar tanındı

Suudi Arabistan'da, son yıllarda kadınlara tanınan haklara yenileri eklendi. Yayınlanan kararnamede, kadınların iş hayatına katılımında etkili olacak maddeler yer alıyor.

PASASPORT ALABİLME HAKKI

Açıklanan kraliyet kararnamesine göre; 21 yaşına basan kadınlar, artık pasaport başvurusu da yapabilecek. Önceki uygulamada kadınlar, ancak erkek refakatinde pasaport alabiliyordu.

Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın yönetiminde açıklanan açılımlar, birçok medeni ve sosyal konuda daha cinsiyet eşitliği öngörüyor.

Kararname kadınlara;

Çocuklarının doğum sertifikasını alabilme, evlenme ve boşanma hakkı,

Eşlerinin, babalarının veya bir erkek akrabalarının izni olmadan pasaport alabilme hakkı,

Erkek refakati olmadan araç kullanabilme hakkı veriyor.

Kararname ayrıca, kadınların iş hayatına katılımı ile ilgili de açılımlar içeriyor.

Buna göre tüm vatandaşların; cinsiyet, fiziksel engel veya yaş ayrımı olmadan çalışma hayatında eşit olduğu belirtiliyor.

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