Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik yeni karar

Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik bir ilk...

Ülkedeki restoranlardan artık, kadınlar ve erkekler için ayrı giriş kapıları bulundurmaları istenmeyecek. Hükümetin aldığı son karar ile kadınlar, erkeklerle birlikte aynı kapıdan geçerek restorana girebilecek.

KARAR İŞLETME SAHİPLERİNİN

Ülkede, bugüne kadar restoranlarda iki ayrı giriş kapısı olması zorunluydu. Bu giriş kapılardan birini aileler ve kadınlar, diğerini ise erkekler kullanıyordu.

Suudi Arabistan Belediyeler Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada, artık bu konuda kararın işletme sahiplerine bırakılacağı belirtildi.

Ayrıca, bu yıl kadınlara yanlarında erkek olmadan araç kullanabilme ve pasaport alabilme izni de verilmişti.