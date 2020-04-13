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Suudi Arabistan'da korona hastalarına zemzem suyu

Suudi Arabistan'da koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastanelerde, hastalara zemzem suyu dağıtılmaya başlandı.

AA |
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Suudi Arabistan'da korona hastalarına zemzem suyu

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, koronavirüs hastalarını kabul eden tüm hastanelere, hastaların tedavi süresince zemzem suyunun dağıtılması kararı alındı.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Müslümanlar tarafından, Haremi Şerif'in içindeki zemzem kuyusundan çıkan suyun kutsal olduğuna inanılıyor. Bu su hakkında Hazreti Muhammed'in (S.A.V) zemzemin yeryüzünün en hayırlı suyu olduğunu ve içildiği niyete göre fayda verdiğini söylediği rivayet ediliyor.

59 KİŞİ KORONADAN ÖLDÜ

Suudi Arabistan'da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 59'a yükseldi. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede vaka sayısının da 4 bin 462 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 761'e çıktığı belirtilmişti

Suudi Arabistan'da korona hastalarına zemzem suyu

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