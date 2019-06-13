Suudi Arabistan'da şekerli içeceklere tüketim vergisi

Suudi Arabistan, ülke gelirini artırmak için harekete geçiyor.

Buna göre aralık ayından itibaren şekerli içeceklere tüketim vergisi uygulamaya başlayacak.

1 ARALIK 2019'DA BAŞLIYOR

Suudi Arabistan Gelir ve Zekat Kurumu Yönetim Kurulu, 1 Aralık 2019'dan itibaren şekerli içeceklere vergi uygulama kararı aldı. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

GELİRLERDE DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Riyad yönetimi, 2014'ten bu yana ham petrol anlaşmalarındaki gerileme nedeniyle gelirlerinde düşüş yaşıyor. Gelir ve Zekat Kurumu, 15 Mayıs 2018'de şekerli içecekler ve elektronik sigaraya vergi uygulanması için yönetmelikte değişiklik yapılmasını kabul etmişti.

2017'DE GETİRİLMİŞTİ

Ülkede Temmuz 2017'de tütün, gazlı içecekler ve enerji içeceklerine yüzde 50 ile 100 oranında tüketim vergisi getirilmişti.