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Suudi Arabistan'da yağış sonrası 7 kişi hayatını kaybetti

Hafar el-Batin kentinde dört gündür etkili olan şiddetli yağışlar mal ve can kaybına sebep oldu.

AA | 29.10.2019 - 09:55..
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Suudi Arabistan'da Hafar el-Batin kentinde, dört gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi ise yaralandı.

BİN 176 İHBAR ALINDI

Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hafar el-Batin kentinden bin 176 ihbar alındığını belirterek,16 kişinin de tahliye edildiği belirtildi.

ARAÇLAR VE EVLER ZARAR GÖRDÜ

Kentte devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 40 aracın ve 3 evin zarar gördüğü de bildirildi.

Suudi Arabistan'da yağış sonrası 7 kişi hayatını kaybetti

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Suudi Arabistan Meteoroloji ve Çevre Koruma İdaresi'nin raporuna göre, ülkenin kuzeydoğusunda bugün yağışlara kuvvetli rüzgarın da eşlik etmesi bekleniyor.

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