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Suudi Arabistan'dan 2020 bütçesinde küçülme kararı

Riyad yönetimi, petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle 2020 bütçesinde 13.3 milyar dolar küçülme kararı aldı.

AA | 19.03.2020 - 09:00..
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Koronavirüs salgını, Suudi Arabistan ekonomisine sıçradı.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muahmmed el-Cedan yaptığı açıklamada, 2020 bütçe giderlerinde 50 milyar riyallik (13,3 milyar dolar) bir kesintiye gidileceğini, bunun toplam giderler içinde yüzde 5'ten az bir kısma tekabül ettiğini söyledi.

KORONAVİRÜS ETKİSİ

Cedan, söz konusu kararın, koronavirüs kaynaklı ekonomik kriz, küresel ekonomik büyümedeki keskin düşüş ve bunun petrol piyasaları üzerindeki olumsuz etkileri neticesinde alındığını kaydetti.

Suudi Arabistan'dan 2020 bütçesinde küçülme kararı

PETROL 10 MİLYON VARİLİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Suudi Arabistan 2020 bütçesinde giderler 272 milyar dolar, gelirler ise 222 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor.

Önceki gün Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirmiş, bu gelişme fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeyi desteklemişti.

Suudi Arabistan'dan 2020 bütçesinde küçülme kararı

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