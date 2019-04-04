Suudi Arabistan'dan Bağdat’a başkonsolosluk

Irak Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Bağdat Başkonsolosluğu'nun açılışının yapıldığını duyurdu. Açılışta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim ve Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid el-Kasbi hazır bulundu.

İLİŞKİLER STRATEJİK BOYUTTA

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf, ülkesinin Arabistan ile ilişkilerinin stratejik boyutta olduğunu belirterek, Irak’ın çıkarlarını sağlamak yolunda dengeli ve güçlü adımların atıldığını söyledi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta salı gününden bu yana temaslarda bulunan Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid el-Kasbi başkanlığındaki heyet, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya gelmişti. Öte yandan Suudi Arabistan, Irak’ın üç ilinde de başkonsolosluk açmayı planlıyor.