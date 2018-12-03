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Suudi Arabistan'dan Rusya'da 2 milyar dolarlık yatırım

Cemal Kaşıkçı cinayetine bütün ülkeler tepki gösterse de, Suudiler yatırım vaadiyle ilişkilerini iyi bir biçimde devam ettirebiliyor.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 07:18..
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Suudi Arabistan'dan Rusya'da 2 milyar dolarlık yatırım

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te dün sona eren G20 zirvesi kapsamında gazetecilere konuşan Dmitriyev, "Rusya-Suudi Arabistan ortak fonu ile Rusya’daki yatırımlarınızı 2 milyar dolar daha arttırmak istiyoruz" dedi.

PUTİN SELMAN'A İLETTİ

Dmitriyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la yaptığı görüşmede Riyad’ın Rusya’daki projelere yatırımını artırma konusunu ele aldığını aktardı.

Suudi Arabistan'dan Rusya'da 2 milyar dolarlık yatırım

PUTİN'LE SELMAN'IN ÇAK YAPMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Prensi Selman'ın karşılaştıkları anda "çak" yapması da zirve öncesi kameralara takılan ilginç görüntülerden olmuştu.

G-20'de Putin Selman tokalaşması VİDEO

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