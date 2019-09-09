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Suudi Arabistan'dan uranyum zenginleştirme sinyali

İran'ın uranyum programı ABD başta olmak üzere Batı ülkelerini rahatsız ederken, Suudi kraliyetinden aynı açıklamalara yeterince tepki gösterilmemesi dikkat çekti.

AA & Ensonhaber | 09.09.2019 - 20:56..
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Suudi Arabistan'dan uranyum zenginleştirme sinyali

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, Orta Doğu'nun nükleer silah sahibi tek gücü İsrail'le perde arkasından iş birliği yapıp İran'a karşı vekalet savaşları yürütürken, nükleer açıklamaları yoğunlaşıyor.

Yeni Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman el Suud, kraliyetin planladığı nükleer güç programının iki atom reaktörüyle başlayacağını, bu program için uranyum üretmeyi ve zenginleştirmeyi  istediklerini söyledi.

REAKTÖRLE DENEME AÇIKLAMASI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki enerji toplantısında basın toplantısı düzenleyen Prens Bin Salman, "İhtiyatlı ilerliyoruz, iki nükleer reaktörle ilgili denemeler yapıyoruz" dedi.

Suudi Arabistan'dan uranyum zenginleştirme sinyali

Nükleer reaktörler için ihaleye gitmeyi planlayan Suudi Arabistan'ın Enerji Bakanı, nihayetinde nükleer program kapsamında nükleer yakıt çevrimi de yapmak istediklerini, buna yakıt için uranyum zenginleştirmenin dahil olduğunu duyurdu.

2020'de ihaleye çıkılması beklenen milyarlarca dolarlık nükleer enerji tesisi projesiyle ilgili ABD, Rusya, Güney Kore, Çin, Fransa'nın şirketleri öngörüşmeler yürütüyor.

Suudi Arabistan'dan uranyum zenginleştirme sinyali

İRAN URANYUM ZENGİNLEŞTİRİNCE SORUN ÇIKTI

Nükleer yakıt çevrimi için uranyum zenginleştirme, nükleer silah üretimine kapı açtığı için hassas bir konu. ABD'nin başını çektiği ülkeler, yıllardır uranyum zenginleştirme konusu üzerinden İran'ın nükleer programını kıskaca alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran'a 'en ağır yaptırımlar' eşliğinde 'maksimum baskı' uygulamasını Suudi Arabistan destekliyor.

Suudi Arabistan'dan uranyum zenginleştirme sinyali

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