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Suudi Arabistan'ın hedefi Rus petrolünü Avrupa'dan silmek

Riyad yönetimi, Rus Ural petrolünü Avrupa pazarından kaldırmanın hesaplarını yapıyor.

REUTERS | 13.03.2020 - 17:55..
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Suudi Arabistan'ın hedefi Rus petrolünü Avrupa'dan silmek

Koronavirüs salgınının hızla yayıldığı döneme bir de petrol fiyatlarındaki ani düşüşün etkisi eklendi.

Suudi Arabistan’ın başı çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Rusya ile yaptığı toplantıdan bir sonuç çıkmamıştı.

Taraflar arasında 2016’dan beri devam eden ve üretimi kısıtlayarak fiyatları belirli bir seviyede tutmaya yönelik uzlaşı da sona ermiş, petrol fiyatları hızla 32 dolara gerilemişti.

AVRUPA'DA RUS - SUUD ÇEKİŞMESİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, gözler, Avrupa piyasasında Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki rekabetine çevrildi.

İki ülke arasında yaşanan petrol anlaşmazlığında Riyad, alıcıları kendisine bağlamak için cazip fiyatlar sunuyor.

Suudi Arabistan'ın hedefi Rus petrolünü Avrupa'dan silmek

RİYAD, RUS PETROLÜNÜ BİTİRMEK İSTİYOR

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco, Total, SOCAR, Neste Oil, Preem, Phillips 66 ve Litasco gibi şirketlerle görüştü.

Avrupa'daki rafinerilerle yapılan günlük sevkiyatı 1.5 milyon varil artırmayı planlayan Saudi Aramco, ağırlıklı olarak Rus Ural petrolü kullanan Avrupa ülkelerini kendi müşterisi yapmayı amaçlıyor.

Böylece Riyad, Rus Ural petrolünü Avrupa pazarından silmeyi planlıyor.

Suudi Arabistan'ın hedefi Rus petrolünü Avrupa'dan silmek

BELARUS İLE GÖRÜŞTÜLER

Fransız Total, nisan ayında Suudi Arabistan'dan günde 600-700 bin varil petrol almak isterken, Azeri Socar'ın Star rafinerisi de aynı ayda günde 3 milyon varil almanın hesaplarını yapıyor.

Öte yandan, Riyad'ın Belarus yönetimiyle de görüştüğü ve fiyatların Minsk yönetimi tarafından cazip bulunduğu belirtildi.

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