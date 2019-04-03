taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.59465
Euro
6.2822
Altın
1293.42
Borsa
93533.12
Gram Altın
232.654

Suudi Aramco, Apple’ı geçerek dünyanın en büyüğü oldu

Suudi Aramco, Apple’ı geçerek dünyanın en kârlı şirketi haline geldi.

DHA | 03.04.2019 - 09:07..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Suudi Aramco, 2018 yılında 11 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Suudi Aramco’nun yıllık geliri, Apple'ın 59.53 milyar dolar gelirini geride bıraktı.

Suudi Aramco’nun 10 milyar dolarlık tahvil ihraç etmek için açıkladığı belgeye göre, firma 2018 mali yılında, 111 milyar dolar gelir elde ederek dünyanın en yüksek gelire sahip şirketi oldu.

suudi

Suudi Aramco; 2018 mali yılında J.P. Morgan Chase, Alphabet, Facebook ve Exxon Mobile’ın toplam geliri olan 106 milyar dolardan daha fazla gelir elde etti. Moody’s, şirketin büyük gelirine rağmen devlet ekonomisine olan bağı sebebiyle, en yüksek kredi derecelendirme notu yerine A1 notu ile derecelendirdi.

Moody‘s kıdemli derecelendirme görevlisi Rehan Akbar, “Şirketin Suudi Arabistan devleti ile önemli düzeyde bağı olduğu için şirketin kredi notunu ülkenin kredi notu ile sınırlandırma kararı aldık.” ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pentagon: Türk pilotlar eğitime devam ediyor

Pentagon: Türk pilotlar eğitime devam ediyor

62
Nisan ayı Meclis için yoğun geçecek

Nisan ayı Meclis için yoğun geçecek

92
Kılıçdaroğlu partilileri uyardı

Kılıçdaroğlu partilileri uyardı

151
YSK'de olağanüstü toplantı

YSK'de olağanüstü toplantı

119
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye seçim tepkisi

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye seçim tepkisi

29
Otomobil satış rakamları

Otomobil satış rakamları

43
Esen Güler: Sapoga Kajmer kemiklerimi kırdı

Esen Güler: Sapoga Kajmer kemiklerimi kırdı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir