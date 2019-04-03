Suudi Aramco, Apple’ı geçerek dünyanın en büyüğü oldu

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Suudi Aramco, 2018 yılında 11 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Suudi Aramco’nun yıllık geliri, Apple'ın 59.53 milyar dolar gelirini geride bıraktı.

Suudi Aramco’nun 10 milyar dolarlık tahvil ihraç etmek için açıkladığı belgeye göre, firma 2018 mali yılında, 111 milyar dolar gelir elde ederek dünyanın en yüksek gelire sahip şirketi oldu.

Suudi Aramco; 2018 mali yılında J.P. Morgan Chase, Alphabet, Facebook ve Exxon Mobile’ın toplam geliri olan 106 milyar dolardan daha fazla gelir elde etti. Moody’s, şirketin büyük gelirine rağmen devlet ekonomisine olan bağı sebebiyle, en yüksek kredi derecelendirme notu yerine A1 notu ile derecelendirdi.

Moody‘s kıdemli derecelendirme görevlisi Rehan Akbar, “Şirketin Suudi Arabistan devleti ile önemli düzeyde bağı olduğu için şirketin kredi notunu ülkenin kredi notu ile sınırlandırma kararı aldık.” ifadelerini kullandı.