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Suudi bandosu Rus marşını çalamadı

Suudi bandosunun Rus marşını çalmaya çalışırken çuvallaması üzerine Putin'in, şekilden şekle girdiği görüldü.

Haber Merkezi | 15.10.2019 - 11:38..
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Suudi bandosu Rus marşını çalamadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,  Kral Selman bin Abdülaziz'in daveti üzerine Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

12 yıl sonra ülkeyi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı, resmi tören sırasında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

RUSYA MİLLİ MARŞINI ÇALAMADILAR

Görüşme öncesinde gerçekleştirilen resmi törende, iki ülkenin milli marşları çalındı. Ancak Suudi Arabistan Krallık Bandosu'nun, Rusya Milli Marşı'nı başarısız bir şekilde çalması bir anda dünya gündemine oturdu.

Suudi bandosu Rus marşını çalamadı

PUTİN'İN YÜZ İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Rusya Federasyonu Devlet Marşı'nı çalan orkestra, detone oldu. Rusya Devlet Başkanı, bu 'başarsızlık' karşısında hiçbir tepki vermek istemese de yüzünden hissettikleri belli oldu.

Suudi Arabistan askerleri Rusya Milli Marşı'nı çalamadı VİDEO

Suudi bandosu Rus marşını çalamadı

"EN AZINDAN DENEDİLER"

Rus basını ise bu durum hakkında, "En azından denediler." şeklinde manşetler attı.

Suudi bandosu Rus marşını çalamadı

(Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suudi Arabistan Kralı Selman'a hediyesi bir kartal oldu.)

Suudi bandosu Rus marşını çalamadı


Suudi bandosu Rus marşını çalamadı

Suudi bandosu Rus marşını çalamadı

Suudi bandosu Rus marşını çalamadı

Suudi bandosu Rus marşını çalamadı

Suudi bandosu Rus marşını çalamadı

Suudi bandosu Rus marşını çalamadı

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