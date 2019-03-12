Suudi güçler Yemen'i vurdu: 10 kadın, 12 çocuk öldü

İç savaşın devam ettiği Yemen’de, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri sivilleri hedef aldı. Birleşmiş Milletler İnsani Koordinatörü Lise Grande, koalisyon güçlerinin sivilleri vurduğunu duyurdu.

HAYATTA KALMALARI İÇİN TAHLİYE GEREKİYOR

Koordinatör Grande, Hacca ilinin Kuşar köyüne düzenlenen saldırıda 10 kadın ve 12 çocuğun hayatını kaybettiğini, 14’ü çocuk 30 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yaralı çocukların da Abs ve Sana bölgelerindeki hastanelere nakledildiğini aktaran Lise, birçoğunun da hayatta kalmaları için tahliye edilmeleri gerektiğini söyledi.

'23 SİVİL ÖLDÜ' İDDİASI

Saldırı sonrası koaliyon sözcüsü açıklama yapmaktan kaçınırken, Suudi Al Arabia televizyonu saldırının isyancı Husiler tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Husiler ise Suudi Arabistan’ın iddialarını reddederek, saldırıda 23 sivilin öldürüldüğünü iddia etti.

SUUDİ ARABİSTAN GÜÇLERİ REDDEDİYOR

Savaşın başından beri Husilere yönelik binlerce hava saldırısı düzenleyen Suudi Arabistan güçleri, birçok kez sivilleri hedef almış, ancak sorumluluğu reddetmişti. İran destekli Husiler, 2014 yılında başkent Sana’yı ele geçirerek, politikacılara ve batının ülkeye yaptığı baskılara karşı geleceklerini açıklamışlardı. Suudi Arabistan ise İran’ın bölgede gücünü artırmasını engellemek için 2015 yılında Husilere karşı savaş açtı.