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Suudi iş adamı İngilizcesi yetmeyince iki uçak satın aldı

Oğluna doğum günü için uçak almak isteyen Suudi Arabistanlı iş adamı, şirketle yaşadığı dil problemi sonrasında yanlışlıkla iki uçak aldı.

Haber Merkezi | 28.08.2019 - 09:13..
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Suudi iş adamı İngilizcesi yetmeyince iki uçak satın aldı

Suudi Arabistan’da enerji sektöründe faaliyet gösteren bir iş adamının "yanlış" hediye seçimi, sosyal medyada oldukça konuşuluyor.

365 MİLYON DOLAR AZ GELDİ

Yaklaşan doğum günü nedeniyle, oğluna uçak almak isteyen Suudi iş adamı, Airbus’la bağlantıya geçti. İyi düzeyde olmayan İngilizcesi yüzünden sipariş sürecinde zor anlar yaşayan iş adamı, sonunda Airbus A350-1000 modeli için 365 milyon dolara şirketle anlaştı.

Suudi iş adamı İngilizcesi yetmeyince iki uçak satın aldı

Verdiği röportajda, bu fiyatın kendisine birazcık yüksek geldiğini belirten iş adamı, yine de şirket yetkililerinin kendisine sordukları ayrıntılı sorular sebebiyle uçağın kişiye özel olduğunu düşünüp, fiyat konusunda pazarlık yapmayarak uçağı satın aldı.

"UÇAKLARINIZ HAZIR"

Olayın aslı ise aylar sonra ortaya çıktı. İş adamını arayan Airbus yetkilileri, "Uçaklarınız hazır, gelip alabilirsiniz." dedi. O anlarda, yanlışlıkla iki uçak satın aldığını anlayan Suudi iş adamı, satışı iptal etmektense uçakları almaya karar verdi.

Uçaklardan birini oğluna doğum gününde hediye eden iş adamının, diğer uçağı ise kuzenine verdiği konuşuluyor.

 

 

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