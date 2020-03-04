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Suudi kanalı koronavirüs salgınında Türkiye’yi suçladı

Ülkede bulunan bir televizyon programında konuşan emekli general, dünyayı saran salgında Türkiye’yi şeffaf olmamakla suçlayarak Suudi vatandaşlarına ülkeyi ziyaret etmeme çağrısında bulundu.

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 14:08..
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Suudi kanalı koronavirüs salgınında Türkiye’yi suçladı

Dünya genelinde acil durum çağrısına neden olan ve etkisini her geçen gün artırarak her kıtaya yayılan koronavirüs salgını şimdiye 3 binin üzerinde ölüme neden oldu.

Gündemden düşmeyen salgında  tüm medya organları, konu ve konuklarını koronavirüse üzerine yoğunlaştırırken Türkiye düşmanlığıyla bilinen Suudi Arabistan’dan skandal bir suçlama ortaya atıldı.

"TÜRKLER KORONANIN ÜLKEDE YAYILDIĞINI GİZLİYOR"

Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren Kanal 24’de bir tartışma programının konuklarından emekli general Zayed al-Omari, virüsün Türkiye’ye de sıçradığını fakat bu haberin yetkililer tarafından hasır altı edildiğini iddia etti.

Suudi kanalı koronavirüs salgınında Türkiye’yi suçladı İZLE

"KORONAVİRÜSÜ ARAPLARA BULAŞTIRMAK İSTİYORLAR"

Twitter hesabından programdan bir kesit paylaşan al-Omari, “Türkiye'de koronavirüsü salgını olduğu halde açıklanmıyor, gizleniyor. Bunun amacı virüsü, özellikle Suudi Arabistan’a gelecek olan Araplara bulaştırmak. Tüm Suudi vatandaşlarına buradan, Türkiye’ye seyahat etmemelerini salık veriyorum. Türkiye, bizim düşmanımızdır. Hatta bunu Türk içişleri bakanı bile söyledi.” ifadeleri kullandı.

Suudi kanalı koronavirüs salgınında Türkiye’yi suçladı

ABD ile yakın ilişkileri olduğu bilinen ve özellikle Filistin’deki Müslüman halkına uygulanan zulümde sessiz kalmasıyla bilinen Suudi Arabistan’da yayınlanan programdaki ifadeler, sosyal medyada oldukça tepki uyandırdı.

Suudi kanalı koronavirüs salgınında Türkiye’yi suçladı

Suudi kanalı koronavirüs salgınında Türkiye’yi suçladı

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