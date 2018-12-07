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Suudi lobiciler paralarını Trump'ın oteline akıttı

S.Arabistan adına faaliyetler yürüten lobicilerin 2016'daki başkanlık seçimlerinden sonra Trump'ın otelinde 500 odaya ücret ödedikleri belirtildi.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 04:45..
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Suudi lobiciler paralarını Trump'ın oteline akıttı

Washington Post gazetesi, ulaştığı belgelere dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ı temsil eden lobicilerin Trump'ın hala sahibi olduğu otele 270 bin dolar ödediğini yazdı.

LOBİCİLER S.ARABİSTAN'I RAHATSIZ EDEN BİR YASA İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜ

Lobicilerin, Suudi Arabistan'ı rahatsız eden bir yasaya karşı lobi çalışmaları yürütmeleri için daha önce ABD ordusunda çalışmış kişilere ücretsiz Washington ziyaretleri ayarladıkları belirtilen haberde, Suudi Arabistan hükümetini temsil eden lobicilerin 2016'daki başkanlık seçimlerinden sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki otelinde üç ay boyunca yaklaşık 500 odaya ücret ödedi.

Suudi lobiciler paralarını Trump'ın oteline akıttı

ABD ORDUSUNDA GÖREV YAPMIŞ KİŞİLERİN SEYAHATLERİNİ S.ARABİSTAN KARŞILADI

Oda fiyatlarının ortalama 768 dolar olduğu otelde, lobicilerin 6 grubu ağırladığı ifade edilen haberde, Trump'ın otelinde kalan ABD ordusunda görev yapmış kişilerin bazılarının ise seyahatlerin Suudi Arabistan tarafından karşılandığından haberi olmadıklarını belirttiler.

Suudi lobiciler paralarını Trump'ın oteline akıttı

TRUMP'IN OTELİNE KATKIDA BULUNDULAR

Haberde, "söz konusu kişilerin hem Suudi Arabistan adına Kongre'ye giderek hem de Trump'ın oteline katkı sağlayarak iki kez kullanıldıkları" değerlendirmesinde bulunuldu.

Suudi lobiciler paralarını Trump'ın oteline akıttı

TRUMP'IN OTELİNİN KAZANCINI %25 YÜKSELTTİLER

Haberde ayrıca Şubat 2017'den bu yana Trump'ın Chicago ve New York'taki otellerinde kalan Suudi müşteri sayısının arttığına ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a ABD ziyaretinde eşlik edenlerin kaldığı New York'taki Trump otelinin kazancının yüzde 25 yükseldiğine işaret edildi.

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