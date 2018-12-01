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Suudi Prens Bin Selman, kendi otelinde kalamıyor

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, G20 zirvesinin yapıldığı Arjantin'de kendisi için ayrılan otel yerine başkenteki Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin rezidansında kaldığı iddia edildi.

AA | 01.12.2018 - 03:44..
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Arjantin basınındaki haberlerde, başkent Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Muhammed bin Selman'ın, kendisi için kapatılan lüks otel yerine Suudi Arabistan'ın Buenos Aires Büyükelçiliğine bağlı rezidansta kaldığı yer aldı.

İddiaya göre bin Selman, Arjantin'de kendisine karşı yapılacak gösteriler nedeniyle danışmanları tarafından rezidansta kalmaya ikna edildi.

Öte yandan bin Selman'ın yakınındakilerin de suskunluğu devam ediyor. Veliaht Prensin basın danışmanları bin Selman'ın Buenos Aires'teki ikameti hakkında bilgi vermeyi reddederken, prensin G20 çerçevesindeki programı da belirsizliğini koruyor.

Suudi Prens Bin Selman, kendi otelinde kalamıyor

KAŞIKÇI DELİLLERİ, ARJANTİN FEDERAL SAVCISINA VERİLDİ

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Arjantin federal savcısına, bin Selman'ın Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun işlediği insan hakları ihlallerinden suçlu olduğuna dair bulgularını sunmuştu.

Dosyada, Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti de dahil, bazı Suudi vatandaşlara işkence edilmesi ve kötü davranılması konusundaki muhtemel rolünün de altının çizildiği aktarılmıştı.

Bunun üzerine Arjantin'de Federal Yargıç Ariel Lijo da bin Selman hakkında Türkiye, Yemen Suudi Arabistan ve Uluslararası Ceza Mahkemesinden istinabe talepnamesi istemişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.

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