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Suudi Prens Selman Amazon kurucusunun telefonunu hackledi

İngiliz The Guardian, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, WhatsApp uygulaması üzerinden mesajlaştığı Amazon’un sahibi milyarder Jeff Bezos’un telefonunu hacklediği iddiasında bulundu.

Haber Merkezi | 22.01.2020 - 09:40..
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Suudi Prens Selman Amazon kurucusunun telefonunu hackledi

The Guardian, Amazon’un kurucusu ve Washington Post gazetesinin patronu Jeff Bezos’un telefonunun, Suudi Prens Muhammed bin Selman tarafından hacklendiği iddiasında bulundu.

BÜYÜK ÇAPTA KİŞİSEL VERİ İNDİRİLDİ

İngiliz gazete, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suudi Prens’in yakın ilişkiler geliştirdiği milyarder Jeff Bezos’la zaman zaman WhatsApp uygulaması üzerinden yazıştığını söyledi.

İddiaya göre 2018 yılının Mayıs ayında gerçekleşen olayda Selman, kişisel hesabı üzerinden ünlü milyardere bir mesaj gönderdi. Zararlı bir kod içeren mesajı telefonuna indiren Bezos’un telefonu, bu olayın ardından büyük çapta veriyi Selman’ın hesabına aktardı.

Suudi Prens Selman Amazon kurucusunun telefonunu hackledi

BEZOS, HACKLENDİĞİNİ FARK ETMEDİ

Olayın gerçekleştiği söylenen Mayıs 2018 tarihinden 5 ay sonra Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne dikkat çeken gazete, sonrasında Bezos’un özel hayatına dair birçok haberin çıkmaya başlamasının da bu ihtimali kuvvetlendirdiğini söyledi.

Telefonunun hacklendiğini 2019 yılına kadar fark etmeyen Bezos, o tarihe kadar yakın ilişkiler kurduğu Suudi Prens’ten büyük bir darbe almış oldu.

Suudi Prens Selman Amazon kurucusunun telefonunu hackledi

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