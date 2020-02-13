Suudi Prens Selman, Newcastle United’ı satın alıyor

Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın İngiliz takım Newcastle United’ı satın almak için görüşmelere başladığı iddiası, bir süreden beri İngiliz basınının gündemindeydi.

İngiliz medyasında yer alan habere göre; Muhammed bin Selman, Newcastle United'ı satın almak için 350 milyon sterlini gözden çıkarmış durumda.

ABD'Lİ GÜZELİN HER DEDİĞİNİ YAPIYOR

Newcastle United'ın mevcut sahibi Mike Ashley ile Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu arasında devam eden görüşmelerde son aşamaya gelindiği öne sürülürken, ABD’li Wall Street Journal, Veliaht Prens’in İngiliz takımı almak istemesinin asıl nedeniyle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

WSJ, son yayınladığı analizinde, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun başındaki ismin yakın arkadaşı Carla DiBello’nun, Selman’ı ikna eden kişi olduğunu öne sürdü.

WSJ: SELMAN'IN AKLINA SATIN ALMA FİKRİNİ O SOKTU

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın yakın arkadaşı olarak da bilinen 35 yaşındaki DiBello, Suudi Prens Selman’la ilerlettiği yakın ilişkileriyle bir süredir basının yakın takibindeydi.

Selman’ın DiBello’ya çok düşkün olduğu söylenirken, Newcastle United’ın satın alınması gerektiğini geçtiğimiz senelerden beri Prens’in aklına onun soktuğu da yabancı kaynaklar tarafından aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

Suudi Fon’un İngiliz takımla yaptığı görüşmelerde de aktif bir rol üstlendiği söylenen DiBello, sosyal medyada yaptığı Suudi Arabistan paylaşımlarıyla da Prens Selman’ı yakından takip ettiğini doğruluyor.