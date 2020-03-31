Suudiler ABD'deki vatandaşlarını gizlice takip ediyor

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı eleştirenleri ve muhalefet olanları siber saldırılar düzenleyerek hacklediğine dair birçok haber yayımlandı.

Selman, Amazon'un yanısıra Washington Post gazetesinin patronu Jeff Bezos'un telefonundaki verileri çalmasıyla da gündeme gelmişti.

Suudi kraliyetinin ülke dışına çıkan yurttaşlarını elektronik takibe alma, hayatlarına müdahale etme ve hatta kaçırma sicilinden yeni bir dosya ifşa oldu.

MİLYONLARCA GİZLİ TAKİP TALEBİNDE BULUNDULAR

Riyad'ın küresel mobil telekom ağındaki zaafları istismar ederek ABD'de seyahat eden yurttaşlarını takip ettiğini duyuran İngiliz gazetesi The Guardian, bir ifşaatçının Suudi kraliyetinin sadece dört ay içinde milyonlarca gizli takip talebinde bulunduğuna dair belgeleri kendileriyle paylaştığını belirtti.

KRALİYET SİSTEMATİK CASSUSLUK YÜRÜTÜYOR

Buna göre uzmanlar, ifşaatçının kamuoyunun bilgisine sunduğu SS7 isimli küresel mesajlaşma sistemindeki açıklar sayesinde kraliyetin sistematik casusluk kampanyası yürüttüğüne dikkat çekti.

"SUUDİ ARABİSTAN MOBİL TEKNOLOJİLERİ SİLAK OLARAK KULLANIYOR"

Haberde şu unsurlara dikkat çekildi:

1 Kasım 2019 - 1 Mart 2020 arasındaki dönemde, Suudi operatörler 'Telecom, Mobily, Zain', ABD'li bir operatörden ayda 2.3 milyon gizli takip talebinde bulundu.

Üç büyük Suudi şirketinden kaynaklanan talepler, Suudi kayıtlı telefonların ABD içindeki yerlerini saptamaya yönelikti.

İfşaatçı, bu kadar çok sayıda yer bilgisi talebinde bulunmanın hiçbir geçerli sebebi olamayacağını vurgulayarak "Bunu yapmanın başka izahı, başka teknik sebebi olamaz, Suudi Arabistan mobil teknolojileri silah olarak kullanıyor" dedi.

İfşaatçının sızdırdığı verileri inceleyen telekomünikasyon ve güvenlik uzmanları da bunu Suudi kraliyetinin gözetleme kampanyası olarak değerlendirdi.

ABONE BİLGİSİ SAĞLANMASI TAKİP TALEBİ ANLAMINA GELİYOR

On yıllardır işletilen SS7, mobil operatörlerin dünya çapında kullanıcıları birbirine bağlamasını sağlıyor. Örneğin Almanya'da seyahat eden bir ABD'li kendi ülkesini aramak istediğinde SS7 aracılığıyla bağlanıyor. Bu sistem aynı zamanda telefonların izinin sürülmesine imkan veriyor. Verizon, T-Mobile, AT&T gibi telekomünikasyon ve GSM devlerine yabancı bir operatörden abone bilgisi sağlanması talep eden SS7 mesajı aldığında, bu aslında takip talebi almasına anlamına geliyor.

YAPILAN BAŞVURULARIN SAYISI BUNUN BİR GÖZETLEME PROGRAMI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Bu tür talepler, yabancı operatörlerin dolaşım ücretlerini kaydetmelerine yardımcı olmak bakımından meşru kabul ediliyor. Ancak bu mesajlara aşırı başvurulması, mobil telekom sanayi tarafından konum takibi olarak anlaşılıyor. Dolayısıyla Suudi operatörlerin ABD'ye giren yurttaşlarıyla ilgili ısrarlı şekilde çok yüksek sıklıkla takip talebinde bulunması, bunun Suudi hükümetinin yürüttüğü bir gözetleme programını olduğunu gösteriyor.