taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

Suudiler Çin ile tıbbi malzeme anlaşması yaptı

Suudi Arabistan, Çin'den 995 milyon riyallik (265,3 milyon dolar) tıbbi malzeme alınacağını duyurdu.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Suudiler Çin ile tıbbi malzeme anlaşması yaptı

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, koronavirüsle mücadele kapsamında Riyad ve Pekin yönetimleri arasında 265,3 milyon dolarlık tıbbi malzeme sözleşmesi imzalandı.

9 MİLYON TEST KİTİ VE 6 LABORATUVAR

Sözleşme kapsamında Çin'in Suudi Arabistan'a 9 milyon test kitinin yanı sıra diğer tıbbi malzemeleri göndereceği, 6 laboratuvar inşa edeceği, bunlardan birinin günlük 10 bin test yapma kapasitesine sahip mobil laboratuvar olacağı ifade edildi.

Suudiler Çin ile tıbbi malzeme anlaşması yaptı

500 KİŞİLİK UZMAN EKİP

Sözleşmeyle ayrıca, söz konusu testleri yapmak üzere 500 kişilik uzman ve teknisyen ekibin gönderileceği, Suudi Arabistanlı sağlık çalışanlarının bu konuda eğitileceği bilgisi paylaşıldı.

Haberde, Riyad yönetiminin daha önce ABD, İsviçre ve Güney Kore'den de test kiti satın aldığı, test sayısının 14,5 milyona ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
İtalya'da günün koronavirüs bilançosu
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 260 artarak, 26 bin 644’e yükseldi.
Batı ülkeleri koronavirüsün pençesinde
Koronavirüs salgınını ciddiye almayan ülkeler, yüksek vaka ve ölüm sayılarıyla başa çıkmakta zorlanıyor.
El Salvador'da çete üyelerine hücre cezası
El Salvador Devlet Başkanı Bukele, 1 günde 22 cinayet işlenmesinin ardından Izalco Hapishanesi'nde 24 saatlik hücre cezası emri verdi.
İngiltere'de koronadan son 24 saatte 413 kişi daha öldü
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsveç'teki Türk hastanın kızından içten açıklamalar
İsveç'teki Türk hastanın kızından içten açıklamalar
788
Kim Jong-un bitkisel hayatta olduğu öne sürüldü
Kim Jong-un bitkisel hayatta olduğu öne sürüldü
273
Trakya semalarında UFO heyecanı
Trakya semalarında UFO heyecanı
412
Mardin'de ekmek dağıtan iki fırıncı dayak yedi
Mardin'de ekmek dağıtan iki fırıncı dayak yedi
381
Diş tedavisi sırasında alınacak koronavirüs önlemleri
Diş tedavisi sırasında alınacak koronavirüs önlemleri
47
Türkiye'de koronavirüste son durum
Türkiye'de koronavirüste son durum
227
İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getirildi
İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getirildi
781
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir